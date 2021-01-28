تراند اليوم : عودة ثلاثة رواد فضاء للأرض

وكالات / مشرق نيوز

هبطت مركبة فضاء روسية في سهول كزاخستان امس السبت وعلى متنها رائدا فضاء روسيان وآخر أميركي من محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد يوم من تأجيل موعد هبوطها الأصلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونزلت المركبة وهي من طراز "سويوز" في جو ملبد بالغيوم في الساعة 7.06 صباحا بتوقيت موسكو (03.06 بتوقيت غرينتش) شمال شرق بلدة أركاليك في كزاخستان.

وكان على متن مركبة الفضاء، كيفن فورد -الذي يعمل في إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"- ورائدا الفضاء الروسيان أوليج نوفيتسكي ويفجيني تارلكين، وكان ثلاثتهم يديرون المحطة الدولية منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقضى الرواد الثلاثة 144 يوما على متن المحطة الدولية خلال رحلتهم الفضائية.

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وتولى رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد (53 عاما) قيادة المحطة الدولية الأربعاء الماضي خلال مغادرة رواد الفضاء الثلاثة وعودتهم إلى الأرض، لتصبح أول مرة يتولى فيها كندي قيادة المحطة.

وللإشارة فإنها ثاني مرة فقط في تاريخ المحطة الذي بدأ قبل 12 عاما، يتم فيها تسليم القيادة لشخص غير أميركي أو روسي.

ويتعاقب الشريكان الرئيسيان -الولايات المتحدة وروسيا- على قيادة المحطة، وهي مشروع تشارك فيه 15 دولة وله طاقم رواد بشكل دائم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2000.