تراند اليوم : معاقبة امرأة بتغريمها 222 الف دولار بسبب سماعها الأغاني

نيويورك / مشرق نيوز /

فرضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة غرامة مالية بقيمة 222 ألف دولار بسبب تحميل أغنيات من الانترنت بصورة غير شرعية .

ولم تعلق أعلى سلطة قضائية في البلاد على الحكم، مؤكدة بالتالي الحكم الصادر في العام 2012 في حق جايمي توماس راست القاطنة في ولاية مينيسوتا .

وقد أدانت عدة سلطات قضائية هذه المواطنة بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام برمجية تحميل المعطيات «كازا».

وفي بداية الأمر تم فرض غرامة بقيمة 220 ألف دولار، غير أن أحد القضاة اعتبر أن هذا الحكم «لا يتماشى أبداً» مع التهم الموجهة إلى جايمي توماس راست. فألغيت المحاكمة، لكنه فرض عليها بعد سنتين دفع 1,92 مليون دولار من التعويضات لست مجموعات موسيقية، أي ما يوازي 80 ألف دولار لكل أغنية من الأغاني الأربع والعشرين التي حملت بصورة غير شرعية.

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وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حكم عليها مجدداً بدفع 1,5 مليون دولار خلال محاكمة ثالثة، غير أن محكمة الاستئناف خفضت قيمة هذه الغرامة إلى 222 ألف دولار.

وقد رفضت جايمي توماس راست التفاوض على حل ودي مع جهات الادعاء، شأنها في ذلك شأن الطالب جوي