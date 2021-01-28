تراند اليوم : متوفى يقدم أعضاءه لـ7 أشخاص وينقذ حياتهم

الرياض- الخليج 365:

قام فريق من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بمتابعة حالة متوفى دماغياً في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي في جدة، حيث تم إجراء عملية زراعة كلى لطفلة تعاني من الفشل الكلوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة نفسها، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل الكبد والكلية الأخرى والرئتين والقلب بواسطة طائرة الإخلاء الطبي للرياض، حيث تمت زراعتها لستة مواطنين أحدهم يعاني من فشل كلوي، واثنان منهم يعانيان من فشل كبدي وآخران يعانيان من فشل رئوي، والآخر من فشل قلبي، وتم إجراء عمليات الزراعة في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفى الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وقال الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء «إن عملية التبرع تمت بأكمل صورة وبسرعة قياسية، وذلك لوجود التعاون الممتاز بين الجهات المعنية كافة، إضافة إلى ما قام به الفريق الطبي والإداري في المركز السعودي لزراعة الأعضاء من جهود مميزة لإنهاء إجراءات التبرع».

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