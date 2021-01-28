تراند اليوم : تعال واختر أثمن هدية لعيد الأم في العالم.. حذاء من الشكولاته!

غزة / مشرق نيوز /

ورود؟ شوكولاته؟ مجوهرات؟ سيارة؟ عطر؟ ساعة يد؟ ماكياج؟ عباءة؟ أدوات منزلية؟ ملابس؟ حقيبة يد؟ كلّها هدايا نحاول أن نُفرح بها قلوب أمهاتنا ونكسب رضاهنّ بمناسبات خاصة كالأعياد الدينية، أعياد ميلادهن وعيد الأم. وبما أن العالم بأسره يحتفل بهذا العيد في اليوم عينه، وستستلم الأمهات هداياهنّ في نفس الوقت، يتبارى الأبناء في تقديم أجمل الهدايا وأثمنها إلى الأم الغالية.

وهذا العام، جاءت هدية ثمينة لم تكن في الحسبان: حذاء من الشوكولاته بكلفة 700 باونداً (حوالي ألف دولاراً أميركي) بحجم طبيعي مثل الحذاء العادي ومصنوع من أجود أنواع الشوكولاته البلجيكية. يتميّز حذاء الـ ‘Saffire Slipper’ بطعم غني ورائع. أما إذا قدرنا على مقاومة أكله، فيمكن الاحتفاظ به لمدة 10 سنوات. وهناك فقط 50 قطعة متوفرة من هذا الحذاء "اللذيذ” في الأسواق، ما يجعله أغلى هدية عيد أم في العالم للعام 2013. أما الموديلات المتوفرة من هذا الحذاء فتحمل تواقيع أهم مصممي الأزياء (مثل جيمي تشو) وألمع مصممي الأحذية (كريستيان لوبوتان) وفي التشكيلة ألوان متعددة ناشفة وبرّاقة.

ويستغرق العمل على إصدار الزوج الواحد من حذاء الـSaffire Slipper الأسبوع. ويعمل الحرفي على تغليفه بطبقة سميكة من زبدة الكاكاو قبل طلائه بعدة طبقات من اللون الأحمر، الأزرق، البنفسجي أو الأسود المخصّص للأكل. وتأني طبقة رقيقة لمّاعة صالحة للأكل أيضاً وهي توفّر الحماية للون الحذاء لفترة تفوق العشر سنوات.

ويعتبر الحذاء عزيزاً على قلب صانعيه بحيث يتم تسليمه باليد للزبون من معمل شوكولاته Saffire Handmade Chocolates في مدينة تافرهام، نورفولك، شرق إنكلترا.

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