تراند اليوم : امي اقبل قدمك حيث الجنه تحتها!!!ابنك علاء المشهراوي

امي اقبل قدمك حيث الجنه تحتها!!!

في يومك يا امي ... لا املك الا ان انحني امامك حبا وتقديرا واجلالا...

امي كل يوم هو عيدك ... ومهما فعلت فلن اوفيكي طلقة عند ميلادي

أمي مهما قلت ومهما فعلت فلن أرد جزء من حقك.. ولن أعطيك شيئاً من عطفك وبحور كرمك ... فيا امي ان قبلت قدمك فانما اقبل الجنه من تحتها ... امي وان سبقتك رجلك اليمنى الى جنة الخلد واحتسبتي وصبرتي...فما زال امامي فرصه كي اكون في تلك الجنه ...فاسمحي لي ان اقبل رجلك اليسرى ... سامحيني يا امي وارضي عني ...فهذاكل مناي واملي

ابنك علاء المشهراوي