منوعات

تراند اليوم : "مانكير إسلامي" يجتاح الأسواق مؤخراً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

وكالات / مشرق نيوز

نجحت شركة إنجلوت لمستحضرات التجميل، مؤخراً، في إنتاج طلاء أظافر يسمح بمرور المياه من خلاله ليصل إلى الأظافر، وبذلك لا تحتاج السيدة المسلمة لإزالته عند الوضوء لكل صلاة.

وأوضح موقع ديكان كرونيكل الذي أورد الخبر، أن الشركة أطلقت اسم “O2M” على المنتج الجديد، والذي سيعطي كامل الحرية للسيدة المسلمة للتزين بألوان طلاء الأظافر التي ترغب بها، دون أن يحول ذلك دون إتمامها للوضوء وقيامها بالصلوات في مواعيدها.

وأضاف الموقع، أن المنتج الجديد مصنوع من مادة الـبوليمر، التي تستخدم في صناعة العدسات اللاصقة للعيون، ما يجعلها تسمح بوصول الأوكسجين وبخار الماء إلى الأظافر.

يجدر بالذكر أن مجموعة من علماء المسلمين، يعتبرون طلاء الأظافر غير مناسب للمرأة المسلمة، معللين ذلك لأنه يكوِّن حاجزا يمنع وصول المياه إلى الأظافر أثناء الوضوء.

اقرأ أيضاً

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا