تراند اليوم : بعد ساعة من ممازحة أصدقائه ع الفيس بوك..شاب سعودي يموت بالحقيقة

الرياض- الخليج 365:

لم يدر أحد السعوديين أن الرسالة النصية التي أرسلها إلى أصدقائه من باب المزاح يسألهم فيها «كيف سيكون شعوركم لو تلقيتم خبر وفاتي»، وكانت المفاجأة التي أصابتهم بالذهول أنه توفي بالفعل بعد 45 دقيقة من رسالته، في حادث مروري على طريق الطائف ـــ السيل.

وقالت أسرة الشاب البالغ من العمر 18 عاما ويدرس في المرحلة الثانوية، كان يجمعه جروب على "واتس آب" مع مجموعة من أصدقائه وزملاء الدراسة، وقبل وفاته بدقائق وتحديدا عند الساعة 12 صباحا كتب إليهم "ما شعوركم في حال لو تلقيتم خبر وفاتي".

فيما تلقى الأصدقاء في تمام الساعة 12:45 خبر وفاة زميلهم، الأمر الذي أصابهم بالدهشة، خاصة أن صديقهم كان يسألهم قبل 45 دقيقة عن شعورهم في حال تلقيهم خبر وفاته، وكأنه يمهد لرحيله ويوصيهم بالصبر والاحتساب في حال وفاته، وانهار بعضهم من هول الموقف، بينما لم يستوعب البعض حقيقة ما حدث حتى شيعوا جنازته.

يشار أن الشاب المتوفى هو الابن الوحيد لوالدته والتي كانت ترافقه في الحادث المروع الذي تعرض له، وخرجت الأم بسلام.