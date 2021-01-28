تراند اليوم : عرض عباءة نسائية قيمتها 17.6 مليون دولار في دبي

دبي / مشرق نيوز /

أعلنت دبي اليوم الثلاثاء عن نيتها الكشف عن أغلى «عباءة» نسائية على مستوى العالم بل على مستوى التاريخ البشري بأكمله، إذ ان قيمتها تقدر بما يوازي 17.6 مليون دولار أميركي.

وقالت مصممة الأزياء البريطانية ديبي وينغهام ان العباءة، ، مرصعة بنحو 2000 ماسة، بما في ذلك ماسة حمراء تعتبر الأندر والأغلى ثمناً على مستوى العالم.

وأضافت وينغهام إن العباءة في حد ذاتها هي تصميم فضفاض بسيط مستمد من ملابس النساء في العالم الإسلامي بشكل عام وفي منطقة الجزيرة العربية تحديداً، الى جانب أنها تستمد قيمتها المادية الفلكية من التفاصيل والجواهر الثمينة التي تم ترصيعها بها بأسلوب إبداعي غاية في الدقة والاتقان.

وأوضحت المصممة البريطانية أن العباءة ستعرض اليوم (20 مارس) في اطار حفل خاص من المقرر أن تقيمه في فندق «رافلز» في دبي، حيث سيتسنى لنخبة مختارة من الزبائن الأثرياء أن يلقوا نظرة على العباءة التي لا تليق إلا بسلطانة أو ملكة متوجة.

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ونوهت وينغهام ان الماسة الحمراء التي تشتمل العباءة عليها هي من أندر الماسات، موضحة أن تلك الماسة بمفردها تقدر قيمتها بما يوازي 8 ملايين دولار