تراند اليوم : ملاكم يلقن شاباً درساً قاسياً لشتمه في تغريدة توتيتر

لندن- الخليج 365:

طارد ملاكم بريطاني احد مستخدمي موقع تويتر حتى مكان عمله بعد قيام الاخير بارسال تغريدات عبر تويتر، تضمنت شتائم له مرغما اياه على تقديم اعتذار علني منه، في قصة يتم تداولها بشكل كبير على مواقع الانترنت.

وكان كورتيس وودهاوس (32 عاما)، لاعب كرة القدم السابق الذي تحول الى الملاكمة خسر مؤخرا لقبه كبطل انكلترا لوزن خفيف-الثقيل (بين 79 و90 كلغ)، تلقى تغريدات عدة عبر موقع تويتر تسخر منه على خلفية المباريات التي خسرها وحتى لوفاة والده.

وبعدما ضاق ذرعا بهذه الرسائل، استقل سيارته، وذهب يبحث عن الشخص الذي ارسل هذه التغريدات بعدما نجح في معرفة عنوان سكنه.

ولدى وصوله الى الحي الذي يقطنه في شيفيلد شمال انكلترا، قام بنشر صورة للمكان عبر تويتر مع التعليق التالي "ها انا وصلت! هل بامكان احدهم ان يقول لي رقم الشقة التي يقطنها ام ان علي قرع الابواب كلها؟"

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عندها قام مرسل التغريدات وهو شاب يدعى جيمس اوبراين ويبلغ 24 عاما بتقديم اعتذار عبر تويتر، وكتب "انا آسف، لقد ذهب الامر بعيدا قليلا، لقد اخطأت، اعترف بذلك".

واشار اوبراين الى انه كان في مكان عمله عندما وصل الملاكم اليه، قال "هاتفي المحمول لم يتوقف عن الرنين"، مضيفا "كنت اشعر حقا بالاسف" و"رفاقي دعوني الى ان اقول شيئا".

غير ان الملاكم الذي يحقق رواجا ملحوظا على تويتر منذ هذا "الانجاز"، اكتشف متأخرا ان بامكانه منع اشخاص معينين من الكتابة على حسابه.

وكتب لمتتبعيه عبر تويتر "كان بامكانكم ان تقولوا لي ذلك قبلا، لكنت وفرت الوقود".