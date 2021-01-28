تراند اليوم : الإبر الصينية تساعد في تنظيم ارتفاع هرمون التوتر

وكالات / مشرق نيوز

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أنه يمكن الاستعانة بالإبر الصينية لتنظيم ارتفاع الهرمونات الناجم عن التعرض للكثير من الضغوط والتوتر.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أربع مجموعات اختلفت الظروف الاجتماعية والنفسية لكل منها، حيث عانى بعض أفراد هذه المجموعات من التوترات والضغوط، وخضع آخرون للعلاج بواسطة الإبر الصينية، في الوقت الذي خضع البعض للعلاج بالطرق التقليدية ليتم تتبعهم للأكثر من عشرة أعوام.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لجلسات الوخز بالإبر استطاعوا تقليل ارتفاع مستوى الهرمونات لديهم والناجمة عن تعرضهم للضغوط والتوتر بصورة كبيرة بالمقارنة بالأشخاص الذين تلقوا علاجات تقليدية.

وساهمت الأبحاث في تمتع هؤلاء بهدوء نفسي واسترخاء عقب هذه الجلسات التي قللت توترهم وقلقهم.

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