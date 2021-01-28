تراند اليوم : 20 ثانية تعالج إرهاق العين من الكمبيوتر

وكالات / مشرق نيوز

استطاع عدد من العلماء إيجاد حل بسيط وغير شاق لمشكلة إرهاق العين، التي يعاني منها أغلب الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة، ويتمثل الحل في طريقة علاجية خاصة أطلقوا عليها اسم "20 - 20 - 20 - 20".

وتتلخص هذه الطريقة العلاجية الجديدة في ضرورة قيام المستخدم بالغمز بعينه المرهقة 20 مرة متتالية كل 20 دقيقة، على أن يكون ذلك مصحوباً بالابتعاد عن الشاشة لمدة 20 ثانية مع تركيز النظر على أي شيء يبعد عنه 20 قدما، حسب ما نشرته جريدة "دايلي ميل"، البريطانية.

وقال أحد المشاركين في وضع الطريقة الجديدة، وهو الدكتور "إدوارد ميندلسون" من جامعة تكساس، إن هذه الطريقة رغم بساطتها وغرابتها

بعض الشيء إلا أنها مجدية ويمكنها أن تحقق فارقاً ملموساً يشعر به المستخدم العادي.

يشار إلى أن هذه الطريقة صممت خصيصاً لمن يعانون من متلازمة "النظر للكمبيوتر" المعروفة اختصاراً بـ CVS والتي يعاني منها ممن يمارسون أعمالاً أمام شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة أو حتى عشاق ألعاب الفيديو.

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وتتمثل أعراض هذه المتلازمة المرضية في حدوث جفاف، وإرهاق للعين، والشعور بالصداع، وكذلك آلام في العنق والمفاصل، حسب ما أورد موقع "فوكس نيوز"، ورغم كونها أعراضا مؤقتة، إلا أن إهمالها قد يدفع المستخدم إلى طلب المساعدة الطبية في مرحلة من المراحل.