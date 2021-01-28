تراند اليوم : "كلمة واحدة" تحيل مذيعة كويتية إلى التحقيق!

"كلمة واحدة" تحيل مذيعة كويتية إلى التحقيق!

الكويت- الخليج 365

تداول ناشطون على يوتيوب لقطة من برنامج يعرض على التلفزيون الكويتي الرسمي، يظهر تغزل مذيعة بزميلها أثناء تغطية انتخابات المجلس البلدي، ما أدى إلى تحويلها إلى التحقيق.

وظهر في المقطع المتداول المراسل نواف الشراكي، وهو يقوم بضبط موضع "عقاله"، فقالت مقدمة البرنامج: "لا تعدل غترتك يا نواف أنت مزيون".

وقوبلت لفظة "أنت مزيون" بعاصفة من الهجوم النيابي، حيث وجه النائب محمد هايف رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبر حسابه الرسمي في تويتر، مؤكدا أن "فلتات اللسان" التي تخرج من الإعلاميين في أي قناة مرفوضة، فكيف إذا كانت من مذيعة في تلفزيون الكويت، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المذيعة.

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في حين كشف مصدر مطلع في قطاع الأخبار بوزارة الإعلام الكويتية عن إيقاف المذيعة التي قالت لزميلها "أنت مزيون"، وأنها أحيلت إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها. وأشار المصدر إلى أن الإيقاف مؤقت لحين انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي من الإدارة القانونية، وارتأت إدارة الأخبار أن يأخذ الأمر مجراه القانوني من دون تدخل.

ووصف المصدر ما حدث من المذيعة بأنه زلة لسان، مؤكدا أنها بالأساس تعمل تربوية وملتزمة ولم تقصد الإساءة أو التجاوز، وهي متعاونة وتعمل على بند المكافآت وليست موظفة، إلا أنها قدمت الكثير على الشاشة.

كما نوه المصدر أيضا إلى أن الكثير من الإعلاميين لا يجدون ما نطقت به مخالفا للعرف أو القانون، ولم يتوقعوا أن تُهاجم بكل هذه القسوة.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية