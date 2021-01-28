تراند اليوم : مسرح مصر في رمضان الحلقة 3 .. مسرح مصر الموسم الرابع الحلقة الثالثة رمضان 2018

مسرح مصر في رمضان الحلقة 3 .. مسرح مصر الحلقة الثالثة رمضان 2018 وعرضت قناة أم بي سي مصر مسرحية جديدة من مسرح مصر الموسم الثالث 6 يوم الجمعة وذلك مع فرقة مسرح مصر بقيادة الفنان الكبير الكوميدي أشرف عبد الباقي ومجموعة متميزة من الشباب الصاعد في مجال التمثيل والفن وهم : على ربيع ومحمد أنور وحمدي المرغني ومصطفى خاطر وإسراء عبد الفتاح وسارة وويزو وغيرهم.

ويطرح مسرح مصر الموسم الثالث الكثير من الأفكار ذات الطابع الفكاهي وذات الوقت يقدم فكرة و وعبرة عظيمة للجمهور، ويتم إذاعة مسرحية جديدة من برنامج مسرح مصر الموسم الثالث كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا على فضائية أم بي سي مصر ويحضر العرض مباشرة عدد كبير من الجمهور محبي أبطال مسرح مصر.



مسرح مصر الموسم الثالث

استمر مسرح مصر ثلاثة أعداد من المواسم يدل على نجاح فرقة أشرف عبد الباقي في نشر البسمة في وجود الجمهور المصري والعربي، حيث تقيم فرقة مسرح مصر عروض أخرى في الدول العربية ويسعى حاليا لبناء مسرح جديد في السعودية وبدء نشر الفن المصري في جميع الدول مع التعرف على ثقافة كل الشعوب في آن واحد.

ومن المقرر أن تبدأ العروض مساء اليوم الأربعاء 16 مايو في تمام الساعة الـ 11 مساء على شاشة قناة mbc مصر.

وكان علم FilFan.com أن معظم العروض المسرحية ستكون جديدة، إذ سيتم عرض حوالي 25 حلقة لم تعرض من قبل، بالإضافة إلى إعادة عرض بعض المسرحيات من الموسم الثاني.

وجاء سبب عرض "مسرح مصر" في رمضان 2018 لتحقيقها لنسبة مشاهدة عالية، ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية جديدة كل يوم من أيام شهر رمضان.

عروض "مسرح مصر" من بطولة أشرف عبد الباقي، وفريقه من الشباب المكون من على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد وبيشوي طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، ويعاونه في الإخراج سامح عبد السلام، ومصطفى حسن.

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