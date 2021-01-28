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تراند اليوم : برنامج رامز تحت الصفر مهدد بالإيقاف لهذا السبب ...

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القاهرة/ الخليج 365

أفادت وسائل اعلام مصرية السبت، ان برنامج المقالب المثير للجدل رامز تحت الصفر الذي يقدمه الفنان رامز جلال مهدد بالايقاف؛ بسبب تجاوزات.

وذكر وكيل نقابة الاعلاميين المصريين طارق سعدة لصحيفة اليوم السابع أن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف البرنامج "بعد تجاوزاته في أول حلقتين".

وقال سعدة إن البرنامج "مفبرك... واستنفد أهدافه منذ ثلاث نسخ سابقة".

وتعتمد فكرة مقالب هذا العام على استضافة الضيف في روسيا ثم اصطحابه إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض لمواقف صعبة وفي إحدى المناطق تتعطل المركبة التي تقله، ليظهر بعدها نمر وأحيانا دب قطبي يهاجم المركبة وأحد أفراد الطاقم، ثم يظهر رامز جلال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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