تراند اليوم : طريقة عمل التمر الهندي---- بالفيديو أسهل طريقه لتحضير شراب التمر الهندي - YouTube

فلسطين- الخليج 365

لا تكتمل المائدة الرمضانية أبدًا من دون مشروب التمر الهندى الذى يمكن تحضيره فى أى وقت فى السنة ولكنه يكتسب مذاقًا وطابعًا خاصًا فى شهر رمضان.

فوائد مشروب التمر الهندى

ويتميز التمر الهندى بمذاق لاذع محبب فضلاً عن قيمته الغذائية الكبيرة حيث يعد من المشروبات الغنية بالأحماض والأملاح المعدنية مثل الفوسفور والمغنسيوم والحديد والمنجنيز والكالسيوم والصوديوم.

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ويحتوى التمر الهندى أيضًا على فيتامين B3 مع العديد من المضادات الحيوية التى تجعلها قادرًا على قتل الكثير من أنواع البكتيريا.

كل هذه الفوائد والقيمة الغذائية الكبيرة للتمر الهندى جعلته يستخدم منذ فجر التاريخ فى الوصفات العلاجية، ويقال إن الفراعنة هم أول من أدخلوا زراعة التمر الهندى إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط وكانوا يستخدمونه فى وصفات علاجية لقتل ديدان البطن.

ونظرًا لأنه فى شهر رمضان تمتد طوابير الزبائن أمام محلات بيع العصير وخاصة التمر الهندى تعرفى على طريقة عمل التمر الهندى فى المنزل لتضمنى أيضًا نظافته وأن يمنحك الفائدة المرجوة.

طريقة عمل التمر الهندى فى المنزل

تمر هندى

المكونات

كوب تمر هندى مقشر ومقطع

8 أكواب ماء

ملعقة ماء ورد

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

- فى إناء عميق نضع الماء والتمر الهندى ونحرص أن يغطى الماء التمر الهندى بشكل كامل

- نتركهما على النار حتى يغلى الاثنان معًا

- بعد الغليان نتركهما حتى يبردا تمامًا ثم ندخل المشروب الثلاجة 3 ساعات على الأقل

- نصفيه بالمنخل أو قطعة من الشاش حتى نتخلص من الأعواد والشوائب

- نضيف إليه ماء الورد مع تحليته بالسكر حسب الرغبة

طريقة عمل التمر الهندى بالعسل

تمر هندى

المكونات

2 كوب تمر هندى

6 أكواب ماء

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

- فى إناء على النار نغلى الماء ثم نضع فيه التمر الهندى

- نضيف عصير الليمون ثم السكر والعسل ونقلب المكونات جيدًا على نار متوسطة

- نرفع الخليط عن النار ونتركه ليلة كاملة

- فى اليوم التالى نصفى التمر الهندى بالطريقة الموضحة سابقًا ثم نصبه فى إناء ونضعه فى الثلاجة