تراند اليوم : دعاء اليوم الثالث من رمضان مفاتيح الجنان

دعاء اليوم الثالث من رمضان مفاتيح الجنان ، ننشر لكم أيها الصائمون حول العالم، دعاء اليوم الثاني من رمضان 2018 ، ويستحب على الصائم في اليوم الثاني من شهر رمضان أن يدعو الله بدعاء اليوم الثاني من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله :

" اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَ جَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ".

ثواب هذا الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا" 1.

اقرأ أيضاً