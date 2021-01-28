تراند اليوم : ارطغرل 119 : ارطغرل 119 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 119

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 119 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون Diriliş Ertuğrul 119. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 119 مترجم من الجزء 4 ، وفي أحداثها ينقذ ارطغرل نويان المغولي من محاولة قتل خاطفة من أحد الصليبين أثناء المعركة التي دارت بين الطرفين، فمن خلال رمح يطلقه أرطغرل على أحد الصليبين الذي كان يحاول قتل نويان من الخلف ينجو نويان بفضل ارطغرل .

ويواصل ارطغرل رحلته برفقة رجاله ونويان لمقابلة زعيم المغول، لكن الحلقة تشهد خبراً حزيناً وهو مقتل بامسي ألب نتيجة تأثره باصابته بالسهم في كتفه الايمن.

وفي الاحداث القادمة يبقى أرطغرل "أمير منطقة حدود" في خدمة السلاطين السلاجقة. ووفقا للروايات التراثية، يستمر ولاء أرطغرل للسلاطين السلاجقة المتعاقبين، ويعلن ولائه للسلطان غياث الدين كيخسرو الثالث ويقدم له هدايا وافرة يزور الحدود الغربية مع بيزنطة ، وبعد هذا التاريخ يسلّم أرطغرل قيادة قبيلة قايى إلى ابنه عثمان، ثم يتوفي بعدها بأعوام قليلة.