تراند اليوم : "طالبة صفر الثانوية" تحصل على امتياز في الفرقة الثانية بكلية الصيدلة

حصلت الطالبة مريم ملاك زكريا تادروس، المقيمة داخل قرية صفط الشرقية في محافظة المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة الصفر" في الثانوية العامة، على تقدير امتياز في الفرقة الثانية بكلية الصيدلة، بإحدى الجامعات الخاصة.

وكانت "مريم"، حررت محضرا بقسم ثانٍ أسيوط، يوم 23 من شهر يوليو عام 2015، حمل رقم 3921، بعد أن حصلت على مجموع صفر% في نتيجة الثانوية العامة، أكدت فيه أن أوراق إجابتها الموجودة بالكنترول لا تمت لها بصلة، خاصة مع تغير نوع الخط المتواجد داخل كراسة الإجابة.

وأدت امتحانات الثانوية العامة لعام 2016 داخل إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بنظام "المنازل"، وحصلت على مجموع 94.02%، شعبة علمي علوم، وذلك بعد أن أدت امتحان الدور الثاني في مادة "اللغة العربية"، والتي أجلتها الطالبة بعد إصابتها بحالة هبوط في الدورة الدموية داخل لجنة امتحان الدور الأول، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وقررت الإدارة التعليمية بميت غمر بمحافظة الدقهلية حينذاك تأجيل الامتحان مراعاةً لسوء حالتها الصحية، حيث حصلت الطالبة بعد أداء امتحان اللغة العربية في الدور الثاني على مجموع كلي 385.5 درجة بنسبة 94.02 %، وكانت قد حصلت الطالبة على مجموع ٧٨ درجة من أصل 80 درجة في امتحان اللغه العربية "دور ثانٍ".