تراند اليوم : ماذا قال بيل جيتس عن العالم المصري الذي أنقذ ملايين الأطفال؟

نعى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، العالم المصري عادل محمود، الذي توفى يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز 76 عامًا، في مدينة نيويورك.

وقال جيتس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن العالم خسر واحدًا من أعظم مطوري اللقاحات، وتابع: "الدكتور عادل محمود أنقذ حياة عدد لا حصر له من الأطفال".

وقام محمود بعدد كبير من الإنجازات والإسهامات الطبية، ومن بين أهم إسهاماته في العلوم والصحة العامة، دراسة أمراض المناطق المدارية المهملة، وخاصة العدوى الطفيلية.,,

ساعد الدكتور محمود في تطوير لقاح مضاد للحصبة وحمى النكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء، والوقاية من القوباء المنطقية.

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