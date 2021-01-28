تراند اليوم : مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة تمزيق جسد سيدة وعشيقها "الطفل" بالمقطم

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة تمزيق جسد سيدة وعشيقها، على يد زوجها ويعمل جزارًا، بعد ضبطهتما سويًا داخل شقة بمنطقة المقطم.

وقال المصدر: إن الزوجة وعشيقها فى حالة حرجة للغاية، ويتلقيان العلاج تحت حراسة مشددة بالمستشفى خشية انتقام أهل الزوج منهما.

وأضاف المصدر أن الزوج اكتشف خيانة زوجته عقب عودته من العمل صباحًا، وانهال عليهما بساطور، ولكن الجيران تمكنوا من السيطرة عليه قبل الإجهاز عليهما، وأبلغوا شرطة الأسمرات القريبة من الحادث فتوجهوا على الفور، وتمكنوا من السيطرة على الموقف، واقتياد الزوج المتهم إلى القسم كما تم نقل الزوجة، وعشيقها إلى المستشفى العام.

كان اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارًا من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود مصابين داخل عقار سكنى بمنطقة الأسمرات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عودة جزار إلى منزله صباح اليوم الجمعة، وجد زوجته، ربة منزل، 24 سنة، في أحضان عشيقها، عاطل وعمره 17 سنة (طفل)، فقام بالتعدى عليهما بساطور، وتم نقلهما فى حالة حرجة إلى المستشفى، وتم تشديد الحراسة عليهما وألقي القبض على المتهم.

وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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