تراند اليوم : أطفال غزة يرصدون البقع الشمسية والهلال وكوكب المريخ وسط حضور لافت

أطفال غزة يرصدون البقع الشمسية والهلال وكوكب المريخ وسط حضور لافت

غزة / علاء المشهراوي

نظم مركز الطفل في مقره في غزة ، فعالية علمية لرصد البقع الشمسية والهلال وكوكب المريخ، وذلك بالتعاون مع اللجنة الشبابية لكرسي اليونيسكو لعلوم الفلك والفضاء ، وهدفت الفعالية إلى دعم استعدادية الأطفال والشباب نحو العلوم في إطار التكامل مع العملية التعليمية، والاستجابة لفضول الأطفال في الاستكشاف والبحث واكتساب المعرفة.

واشتملت الفعالية على نقاش مفتوح مع عالم الفلك د. سليمان بركة، الذي تحدث عن تجربته في علم الفلك والفضاء، حيث أكّد على أن لا شيء يمكن له أن يحد من الخيال والطموح، وأن الانسان قادر على صنع النجاح بالعمل والأمل.

وأشار بركة إلى أن الهدف الأساسي من تجربة الرصد هو نشر التوعية الفلكية على مستوى فلسطين، والاهتمام بجمهور الأطفال لتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفلك والفضاء".

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وعبر الطفل محمد حنيف (14 عاماً) عن اندهاشه بعد مشاهداته، قائلاً إنه يتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فلك .

وشاركته الرأي الطفلة فرح أبو خماش (12 عاماً)، حيث قالت إنها لأول مرة تشاهد البقع الشمسية وكوكب المريخ.

جدير بالذكر أنّ المركز ينفذ هذه الفعالية للمرة الرابعة، بالتعاون مع اللجنة الشبابية لكرسي اليونيسكو. انتهى