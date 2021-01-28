تراند اليوم : دراسة : المشروبات الغازية والسكرية تعرضك لأمراض أنت بغنى عنها

وكالات - الخليج 365

كشفت دراسة سويدية أن شرب المشروبات الغازية ومشروبات سكرية أخرى يرفع نسبة الإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية، فيما نصح أخصائي بأمراض السرطان بالاكتفاء بالماء عند العطش من أجل التمتع بصحة جيدة.

أشارت دراسة سويدية إلى أن من يكثرون من تناول المشروبات الغازية (الصودا) ومشروبات سكرية أخرى ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية.

ولا يعرف الكثير عن أسباب الإصابة بأورام القنوات الصفراوية والمرارة لكن أدلة جديدة تشير إلى أن السمنة وارتفاع مستويات السكر وهي سمة مميزة لمرض السكري قد تزيدان مخاطر الإصابة بهذه الأورام الخبيثة.

وقالت سوزانا لارسون التي قادت الدراسة في معهد كارولينسكا في السويد إنه بسبب ارتباط المشروبات الغازية والسكرية بارتفاع مستويات السكر وزيادة الوزن تساءل الباحثون عما إذا كانت هذه المشروبات تلعب دورا في الإصابة بمثل هذه السرطانات.

اقرأ أيضاً

ولدراسة هذا الاحتمال قام الباحثون بتحليل بيانات استطلاع عن العادات الغذائية لنحو 70 ألف بالغ ثم قاموا بمتابعة حالاتهم لأكثر من 13 عاما في المتوسط لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بالسرطان. وأصيب 150 شخصا فقط بسرطانات القنوات الصفراوية والمرارة خلال فترة الدراسة.

لكن الدراسة أظهرت أن الأفراد الذين يستهلكون يوميا مشروبين أو أكثر من العصير أو المشروبات الغازية، بما في ذلك المحلاة صناعيا، تزيد فرص إصابتهم بسرطان المرارة عن مثلي فرص إصابة من يبتعدون تماما عن هذه المشروبات وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79 بالمائة.

وقالت لارسون في رسالة بالبريد الالكتروني "استهلاك المشروبات الغازية ارتبط بشكل غير متسق بمخاطر الإصابة بسرطان القنوات الصفراوية (في دراسة سابقة واحدة) وأنواع أخرى من السرطانات في دراسات مماثلة سابقة". وأضافت أن الدراسة الراهنة "هي الأولى التي تظهر صلة قوية بين استهلاك المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وبين سرطان القنوات الصفراوية."

ولكن لأن الدراسة استندت إلى المراقبة فإن نتائجها لا تثبت أن المشروبات الغازية والسكرية تسبب السرطان.

ويقول الطبيب إيغور استاساتوروف من مركز فوكس تشيس للسرطان في فيلادلفيا، الذي لم يشارك في الدراسة، إن الأسباب المحددة لارتباط هذه المشروبات بهذه الأنواع من الأورام قد تكون غير واضحة لكن الرسالة للمستهلكين بسيطة.

وأضاف استاساتوروف "من الواضح أن النتائج تشير مرارا وتكرارا إلى أن أسلوب الحياة الصحي هو العامل الرئيسي لتجنب السرطان... وبصرف النظر عن الأسباب يمكنك أن تروي عطشك بالماء لتظل بصحة جيدة".