تراند اليوم : فيروس هربسي قد يكون السبب وراء عدم الإنجاب

وكالات - الخليج 365

غالبا لا يتم معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك تنأخر الانجاب ووجد علماء من جامعة «فيرارا» الإيطالية علاقة بين «الفيروس الهربسي البشري 6 أي» أو (HHV-6A) وبين عدم القدرة على إتمام عملية الحمل للكثير من النساء، كما ذكر موقع «هايل براكسيز» الألماني، ونشر العلماء دراستهم في الدورية العلمية «بلوس ون».

ذكر المشرفون على الدراسة أنهم وجدوا هذا الفيروس في عينات أخذت من الغشاء المخاطي رحم 13 امرأة شكلن نحو 43 بالمائة من مجموع النساء اللواتي اجري عليهن الاختبار ممن لا يمكنهن الإنجاب، فيما لم يجد العلماء هذا الفيروس عند نساء يمكنهن الإنجاب.

واكتشف الفيروس في سنة 1986 ويعد أحد الفيروسات الهربسية البشرية التسعة، نقلا عن علماء جامعة «فيرارا»، ولا يعرف حتى الآن عدد الأشخاص المصابين بهذا الفيروس إذ لا يمكن التعرف على الفيروس في عينات الدم أو عينات اللعاب.

وكان مفاجأ أيضا للعلماء أن يجدوا عينات من «الفيروس الهربسي البشري 6 أي» في الجهاز التناسلي للمرأة، لأن هذا الفيروس لا يعده العلماء واسع الانتشار، بل أن الفيروس الآخر «الفيروس الهربسي البشري 6 بي» أكثر انتشارا منه.

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ولذلك يعتقد المشرفون على الدراسة الأخيرة أن لهذا الفيروس علاقة ما، بعدم القدرة على الإنجاب، كما نقل موقع «هايل براكسيز» الألماني.

بالإضافة إلى ذلك أشار العلماء في الدراسة أنه هنالك علاقة وثيقة بين الفيروس ومعدلات هرمون إستراديول الذي يفرزه المبيضان عند الإناث والمسؤول عن تنضيج البويضة.

ونصح العلماء بإجراء دراسات أكثر عمقا لمعرفة طبيعة هذه العلاقة وتأثيراتها على عدم القدرة على الحمل.