تراند اليوم : نصائح لمرض السكري تناول كوب لبن رايب صباح كل يوم

وكالات - الخليج 365

كشفت دراسة حديثة بتناول اللبن الرائب والزبادي وغيرها من المنتجات الغنية بالخمائر الحيوية “بروبيوتك” صباح كل يوم، لاحتوائهم على الخمائر الحيوية أو البروبيوتك، التي ثبت علميا فاعليتها في الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، الذي يصيب ما يزيد عن 360 مليون شخص.

وأثبتت الدراسة التي أشرف عليها باحثون من جامعو “كوبانهجن” الدنمركية أن هذه الأغذية تقاوم سلسلة طويلة من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي والأورام السرطانية والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل.

وفسر الباحثون ذلك، بأن المنتجات الغنية بالبروبيوتك تساهم في تحسين توازن بكتيريا الأمعاء وتحسين حساسية هرمون الأنسولين المسئول عن ضبط وتنظيم نسبة السكر في الدم، وبالتالي منع حدوث مرض السكر.

وأوضحت الدراسة أن سوء توازن بكتيريا الأمعاء النافعة يتسبب في زيادة مقاومة هرمون الأنسولين ورفع مخاطر الإصابة بالسكري.

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وحذر الباحثون من الأضرار الخطيرة الناجمة عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة وفرط الورن، إذ يرفعان مقاومة هرمون الأنسولين ويعوقان عمله، مشددين على ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والمنتجات الغنية بالبروبيوتك والحد من الدهون الحيوانية لتحسين طبيعة البكتيريا النافعة وهرمون الأنسولين، ومقاومة الإصابة بالسكر، بحسب المجلة الطبية “Nature”.