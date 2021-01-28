تراند اليوم : طبق كانيلوني بالجبنة القريش

متابعات - الخليج 365

المقادير:

كانيلونى

جبنة قريش

بصل

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شبت مفروم

طماطم

فلفل حار

بيضة

شطة

زعتر

توابل

جبنة موتزاريلا

ملح وفلفل

زيت زيتون

خطوات التحضير:

افرمي البصل ناعماً ثم اخلطيه بالملح و الفلفل و الجبنة القريش و الشبت و البيضضيفي التوابل و الفلفل الحار بعد تقطيعه لشرائح و اخلطي المكونات جيداًضعي الخليط فى كيس حلوانى ثم احشي الكانيلونى بالخليطرصي الكانيلونى فى قالب بايركساخلطي الطماطم مع الملح و الفلفل و الشطة و زيت الزيتون ثم غطي به الكانيلونى تماماًضعي الجبنة الموتزاريلا فوق الوجه كله و فى المنتصف ضيع قرن فلفل حارادخلي القالب الفرن حتى يتم تسوية الكانيلونى.