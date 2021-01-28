تراند اليوم : طبق كانيلوني بالجبنة القريش

- 1/2
- 2/2
متابعات - الخليج 365
المقادير:
كانيلونى
جبنة قريش
بصل
اقرأ أيضاً
شبت مفروم
طماطم
فلفل حار
بيضة
شطة
زعتر
توابل
جبنة موتزاريلا
ملح وفلفل
زيت زيتون
خطوات التحضير:
افرمي البصل ناعماً ثم اخلطيه بالملح و الفلفل و الجبنة القريش و الشبت و البيضضيفي التوابل و الفلفل الحار بعد تقطيعه لشرائح و اخلطي المكونات جيداًضعي الخليط فى كيس حلوانى ثم احشي الكانيلونى بالخليطرصي الكانيلونى فى قالب بايركساخلطي الطماطم مع الملح و الفلفل و الشطة و زيت الزيتون ثم غطي به الكانيلونى تماماًضعي الجبنة الموتزاريلا فوق الوجه كله و فى المنتصف ضيع قرن فلفل حارادخلي القالب الفرن حتى يتم تسوية الكانيلونى.