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تراند اليوم : طبق كانيلوني بالجبنة القريش

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متابعات - الخليج 365

المقادير:

كانيلونى

جبنة قريش

بصل

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شبت مفروم

طماطم

فلفل حار

بيضة

شطة

زعتر

توابل

جبنة موتزاريلا

ملح وفلفل

زيت زيتون

خطوات التحضير:

افرمي البصل ناعماً ثم اخلطيه بالملح و الفلفل و الجبنة القريش و الشبت و البيضضيفي التوابل و الفلفل الحار بعد تقطيعه لشرائح و اخلطي المكونات جيداًضعي الخليط فى كيس حلوانى ثم احشي الكانيلونى بالخليطرصي الكانيلونى فى قالب بايركساخلطي الطماطم مع الملح و الفلفل و الشطة و زيت الزيتون ثم غطي به الكانيلونى تماماًضعي الجبنة الموتزاريلا فوق الوجه كله و فى المنتصف ضيع قرن فلفل حارادخلي القالب الفرن حتى يتم تسوية الكانيلونى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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