تراند اليوم : أسباب انتفاخ البطن عند الانسان

وكالات - الخليج 365

يعاني كثير من الاشخاص من انتفاخ المعدة والاحساس بعدم الارتياح ويؤدى إلى الغثيان وآلام فى المعدة والشعور بالتعب. وهناك العديد من الأسباب الغريبة التى تؤدى إلى انتفاخ المعدة وتتضمن الآتى :

1. عادات الأكل الخاطئة : إذا كنت تتناول الطعام أمام شاشات التلفزيون أو الحديث فى الهاتف، فقد يجعلك ذلك تتناول الطعام بشراهة وبشكل سريع مما يساعد على ابتلاع الكثير من الهواء والذى ينتج عنه انتفاخ المعدة .

2. الاكتئاب:فمن المعروف أن الاكتئاب يسبب انتفاخا فى البطن، لأنه يؤدى إلى تغيرات هرمونية فى الدماغ.

3. تخطى وجبات الطعام الأساسية:فعند تخطى وجبات الطعام أنت أكثر عرضة لالتهاب المعدة .

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4. المضادات الحيوية:أثبتت الأبحاث أن تناول أنواع معينة من أدوية المضادات الحيوية، يمكن أن تؤدى إلى انتفاخ المعدة.

5. الوظائف المكتبية: إنفاق أكثر من 7 ساعات فى وظيفة مكتبية تقلل تدفق الدم عبر الجسم وتؤدى إلى تراكم الغازات فى المعدة، مما ينتج عنه الانتفاخ .