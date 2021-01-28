تراند اليوم : طبق شوربة اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳمة

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المقادير:

400 غم فطر طازج مقطع

بصلة متوسطة مبروشة

3 ملعقة كبيرة زبدة

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1/3 كوب طحين

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة ﻣﻠﺢ

1 كوب كريمة طبخ

5 كوب مرق دجاج

4 شرائح خبز توست مقطعة و محمصة

4 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع

طريقة التحضير:

1. في قدر عميق على النار توضع الزبدة والبصل والفلفل ﺍلأﺳﻮﺩ حتى يتحمر البصل قليلا

2. يضاف الفطر و يقلب ،ﺛﻢ يضاف الطحين مع الاستمرار بالتقليب لخمس دقائق حتى ينضج

3. يضاف مرق ﺍﻟدجاج بالتدريج والكريمة مع التحريك المستمر على نار ﻫﺎﺩﺋﻪ وتترك حتى تغلى الشوربة لعشر دقائق

4. تسكب الشوربة ساخنة في أطباق عميقة وتزين بالبقدونس إلى جانب التوست ﺍﻟﻤﺤﻤﺺ الذي يمكنك إعداده على شكل قلوب بواسطة قطاعة ليناسب مائدة يوم الحب