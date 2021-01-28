تراند اليوم : علماء : توقع انتهاء عدوى فيروس زيكا خلال عامين أو ثلاثة

لندن - الخليج 365

أعلن علماء بريطانيون أن عدوى زيكا التي تجتاح أمريكا اللاتينية يرجح أن تنتهي خلال ما بين عامين وثلاثة أعوام بناء على الحقيقة القائلة بأن الناس تتطور لديهم مناعة من الفيروسات بعد انتشارها في البداية.

وقدر الباحثون الذين نشرت أعمالهم في دورية ساينس العلمية أن عدوى المرض الذي ينقله البعوض ستنتشر في الدول المتأثرة به إلى الدرجة التي تتكون فيها لدى السكان ما تسمى “مناعة القطيع”.

ويحدث هذا عندما تتكون لدى نسبة كبيرة من السكان مناعة من عدوى سواء من خلال تطوير مناعة طبيعية أو من خلال التطعيم الذي يجعل حدوث عدوى أوسع أقل ترجيحا.

وذكر الباحثون أن هذا سيمنع انتقال الفيروس زيكا لعقد من الزمن على الأقل مع حدوث العدوى على نطاق صغير وبشكل متقطع.

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وقال كبير الباحثين نيل فيرجسون من مدرسة الصحة العامة بكلية إمبريال كوليدج لندن في بيان “نظرا لعدم قدرة الفيروس على إصابة نفس الشخص مرتين – بفضل جهاز المناعة الذي ينتج مضادات حيوية لقتله – يصل الوباء إلى مرحلة يكون فيها عدد غير المصابين أقل من أن يسمح باستمرار انتقال العدوى”.

ولا يوجد تطعيم أو علاج محدد لزيكا. وتعتمد الدراسة على نماذج رياضية تتعلق بالفيروس الذي يمكن أن يسبب تشوهات للمواليد تتمثل في صغر حجم الرأس وهي حالة يمكن أن ينجم عنها مشكلات في النمو.