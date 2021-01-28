تراند اليوم : جديد .. لصقات الأستروجين قد تخفض خطر الألزهايمر بين النساء

وكالات - الخليج 365

توصلت بحوث علمية أن إدارة هرمون الأنوثة الأساسى "الأستروجين" عن طريق لصقات بعد فترة من انقطاع الطمث قد يقلل من خطر الألزهايمر بين النساء فى هذه المرحلة الحساسة من حياتهن.

وأظهرت دراسة - نشرت فى مجلة "الألزهايمر" - أن النساء بعد سن اليأس حديثا واللاتى تلقين جرعات تكميلية من هرمون "الأستروجين" عن طريق لصقات جلدية قد تراجعت بينهن تراكم صفائح "البيتا أميلويد"، التى تتراكم على سطح خلايا المخ مسببة مرض الألزهايمر.

ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى علاقة هرمون الأستروجين وترسب صفائح "الأميلويد" فى المخ، السمة الرئيسية لمرض الألزهايمر.