تراند اليوم : علماء : تجارب بحثية جديدة للقاح مضاد لفيروس زيكا

النمسا - الخليج 365

أعلنت شركة نمساوية متخصصة فى مجال التكنولوجيا الحيوية تعمل مع معهد باستير الفرنسى للبحوث أنها تعتزم البدء فى تجارب سريرية لمدة 12 شهرا للقاح مضاد لفيروس زيكا وهو ما يدل على تسارع وتيرة الأبحاث فى هذا المجال، حسب «رويترز».

ووقعت ثيميس بيوساينس عقد ترخيص مع معهد البحوث الفرنسى يعطى للشركة حقوقا واسعة بشأن اختبار اللقاح الجديد الذى اعتمد على تكنولوجيا لقاح مضاد للحصبة.

وتعمل أكثر من 12 شركة صغيرة فى مجال التكنولوجيا الحيوية وهيئات أخرى على تطوير لقاح مضاد للفيروس الذى يحمله البعوض وجرى الربط بينه وبين إصابة حديثى الولادة بعيوب خلقية وإن كانت معظم جهود تلك الشركات لا تزال فى مراحل مبكرة.

وعبر إريك توبير المدير التنفيذى لثيميس عن اعتقاده بأن المشروع الذى تنفذه شركته سيستفيد من مسار السجل الذى كان وراء التكنولوجيا المستخدمة فى التحصين ضد الحصبة.

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وكانت شركة سانوفى الفرنسية وهى شركة الدواء الكبرى الوحيدة التى تعمل على التوصل للقاح للفيروس توصلت لاتفاق الأسبوع الماضى مع الجيش الأمريكى للإسراع بتطوير لقاح آخر سيكون جاهزا لتجربته على البشر فى أكتوبر.

ويسابق مسئولو الصحة فى العالم الزمن لفهم فيروس زيكا بصورة أفضل. وتفشى زيكا الذى ظهر للمرة الأولى فى البرازيل العام الماضى ثم امتد إلى الكثير من بلدان الأمريكتين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت وجود إجماع علمى قوى على أن زيكا هو أحد أسباب عيب خلقى يظهر لدى حديثى الولادة هو صغر حجم الرأس إضافة إلى متلازمة جيلان باريه التى تصيب الجهاز العصبى.