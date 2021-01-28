تراند اليوم : بالفيديو: شاب فلسطيني بمواجهة عنيفة مع ثعبان "لوكو المجنون" القاتل

رام الله-الخليج 365:

تمكن الشاب الفلسطيني، جمال العمواسي، من الإمساك بثعبان يدعى "لوكو المجنون"، بعد أن حطم الأخير المكان المخصص له، في غرفة يبدو أنها منزل للثعابين.

ونشر "العمواسي"، الفيديو عبر قناته على موقع يوتيوب، الذي يوضح تمكنه من الإمساك بالثعبان بشكل مباغت، بعد محاولات عدة من الكائن الزاحف الضخم لبخ سمه في وجه الشاب

يشتهر مربي الأفاعي جمال العمواسي بمدينة رام الله الفلسطينية، بمهارة عالية في كيفية التعامل مع الأفاعي السامة، حيث اتقن العمواسي طريقة التعرف على أنواع الافاعي وتحديد طبيعة سمومها وخطورتها، واصبح ملاذاً لكل مصاب بلدغة أفعى عجز الأطباء عن التعامل معها.

هذا الأمر شجع المواطنين على الاتصال بالعمواسي لإنقاذهم عندما تقتحم أفعى منازلهم، لكون عملية صيد الأفاعي صعبة للغاية ولا يستطيع أي شخص إتقانها وكثر لا يعرفون كيفية التعامل معها.

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وبدأت هذه المهارة تتشكل لدى العمواسي منذ الطفولة، حين دفعه الفضول إلى اكتشاف عالم الأفاعي في فلسطين، وقال لموقع"فلسطين": "منذ طفولتي، كنت أتجول في الأحراش بحثًا عن أفاعٍ صغيرة وكبيرة، وكنت أحاول اصطيادها باستمرار، ومن العجائب أن هذه المهارة تطورت لدي دون التعرض للدغة قاتلة حتى الآن، وهذا ما عزز لدي القدرة على تفادي اللدغات والمعرفة الكافية بطرق اصطياد الأفاعي".

وأوضح أن فضوله الكبير في عالم الأفاعي، جعله يشتري أفاعي غير موجودة في فلسطين من أجل التعرف عليها وعلى سمها وتأثيراتها على الإنسان، وكان يعرض عبر موقع فيسبوك مقاطع فيديو مصورة له خلال تعامله مع الأفاعي ويقدم شروحات مصورة عن أنواعها وكيفية التعامل معها، الأمر الذي جعله مشهورًا لدى المواطنين.