تراند اليوم : انطلاق برنامج لتدريب جراحين فلسطينيين في ألمانيا

انطلاق برنامج لتدريب جراحين فلسطينيين في ألمانيا

غزة - المانيا / المشرق

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا عن انطلاق برنامج متكامل لتدريب عدد من الأطباء الفلسطينيين في مجال الجراحة العامة وجراحة المناظير وذلك عبر تعاون مشترك بين التجمع وإدارة مستشفى امرلاند التعليمي في مدينة فسترشتيده الواقع في مدينة فيسترشتيدة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا.

وأعلن التجمع عن وصول الدكتور أكرم حسين نائب رئيس قسم الجراحة العامة في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة للتدريب في مستشفى امرلاند التعليمي لمدة ثلاثة أشهر.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في مسيرة التجمع من ناحية استقطاب الأطباء الفلسطينيين للتدريب في ألمانيا حيث سبق للتجمع بالتعاون مع وزارة التنمية الألمانية أن ابتكر برنامج لتدريب الكادر الطبي في الداخل الفلسطيني وتحديداً في مستشفى المقاصد في القدس الشريف.

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وفي تصريح مشترك أعرب كل من د. منذر رجب رئيس التجمع في أوروبا ود. أشرف الددا رئيس تجمع ألمانيا عن فخرهما بهذا المشروع الجديد وخصوصاً أن التدريب سوف يكون تحت الإشراف المباشر لعضو التجمع المميز ورئيسه السابق الدكتور منير ديب مدير قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير في المستشفى والذي لعب الدور الأساسي في تطوير وتنفيذ فكرة هذا البرنامج التعليمي في داخل المانيا.

وبحسب هذا المشروع والذي له ضوابط معينة تضمن على سبيل المثال رجوع الأطباء بعد التدريب فإنه سوف يتم جلب المزيد من الأطباء من داخل فلسطين ومخيمات الشتات للتدريب على جراحة المناظير في الأشهر المقبلة.

وبجانب المستشفى سيدعم هذا البرنامج التدريبي مؤسسة البيما الدولية من جنوب أفريقيا والتي تشارك التجمع في مشاريع صحية تنموية أخرى في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا من اكبر و انشط المؤسسات الطبية الفاعلة في أوروبا، إضافة إلي انه أول من قام بعلاج جرحي الحرب الأخيرة على غزة في مستشفيات ألمانيا و التجمع يرسل بالتعاون مع الفروع الأخرى من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا وفود طبية بانتظام لإجراء عمليات جراحية و علاج مرضي في فلسطين والشتات و تقديم المعونات الطبية العاجلة لهم.

ونفذ التجمع ولا زال حملة إغاثة طبية ضخمة تشمل مرفقات صحية عديدة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة من التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة علي القطاع و كذلك تزويدها بالمعدات الطبية المتطورة.

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