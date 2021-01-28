تراند اليوم : العاب فرايف friv أونلاين ، العاب بنات باربي الجميلة, العاب طبخ friv اونلاين

يبحث الالاف من الاطفال حول العالم عن العاب فرايف friv الفلاشية لماتحتويه من مكتبة شاملة لأكثر من ألف لعبة تتميز بسهولتها وعدم حاجتها للتحميل لاسيما العاب بنات التي تعد قسماً رئيسياً فيها كونها تتناسب مع جميع الاعمار صغاراً وكباراً.العاب فرايف Friv الممتعة 2016 مجموعة من أفضل العاب بنات فلاش الجميلة الممتعة كما أنها هي العاب الموقع العالمي المعروف friv وتناسب جميع الأعمار الكبار و الصغار، كما تعتبر Friv Games من أحلي وأشهر مواقع العاب الفلاش الاون لاين التى اشتهرت موخرا علي الإنترنت فى الشرق الأوسط . وهذا الموقع الأن يضم العديد من الألعاب الخفيفة البسيطة والتى يمكنك لعبها اونلاين بدون تحميل علي الكمبيوتر .

تمتعوا مع فلاش سوبر سونيك 3 الى التحدي والقيادة في الطرقات الصعبة سوف ننطلق اليوم بطلنا سوف يتوجب من اجول مواجهة عيلم الشرير وكل اتباعه الجبناء وحتى يصل بسرعة كبيرة جدا يركب في الدراجة النارية السريعة وانت عليك مساعدته في القيادة الإحترافية لتلك الدراجة النارية ومحاولة الوصول الى خط النهاية والى اخر الطريق وينفذ مهماه بنجاح هذه المهمات ايها البطل .

ولدينا في العاب فرايف لعبة سوبر ماريو لعبة قديمة يعرفها الكثيرون ويعشقها الجميع وواحدة من ألعاب الفلاش الرائعة ، ففي اللعبة أنت تتقمص دور شخصية ماريو ، حيث يكون عليك تخطي العوائق والصعوبات التي تواجهك في كل مستوى من مستويات اللعبة ، ستواجه كثير من الوحوش والعقبات التي تحاول منعك من تحقيق هدفك ، ولكنك ستكون مطالب بتخطي جميع هذه الوحوش بإستخدام مسدسك وقتلهم بإستخدام البندقية النارية للوصول قُدماً في اللعبة.

و لعبة ماريو تعتبر من أروع وأقدم الالعاب في الوطن العربي والتي يعشقها الجميع انطلقت اللعبة عام 1994وكذلك العاب ماريو صنعت فى اليابان و تسمى اللعبة بالإنجليزية Mario و شخصية ماريو هى شخصية سباك يلبس اللون الازرق والاحمر ويرتدى قبعة باللون الاحمر يتجول فى المدوينة ويحارب الوحوش الضالة ليصل الى الاميرة المخطوفة وينفذها من ايدى الوحوش .

ولعبة ماريو تعتبر من الالعاب المشهورة جدا ومن الالعاب التى تعشقها الاطفال انا اعشق هذة اللعبة من صغرى كان يطلق على هذة ماريو لقب الولد الشقى لانة يقفز كثيرا و قد تم تسميتها بالعديد من الالقاب وكل لقب علي حسب ذوق اللاعب الذي يلعبها و اللعبة لها القالب كثيرة مثل لقب لعبة الطفل الحبيب وهي مقتبسة من العاب البلاستيشن والاتارى وحاول أن تخطى جميع المستويات وكن حذرا حتى لا تقع مع اعدائك و تقوم انت أيضا بضربهم والانتصار عليهم و تقوم بتجميع الذهب كله حتى تنتهى من المستوى اللي انت فيه كما ايضا يوجد المزيد من الالعاب كل هذا ستكتشفة عند اللعب والاستمتاع باشهر الالعاب المعروفة .

اقرأ أيضاً

حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فرايف.