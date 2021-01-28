تراند اليوم : رابط منصة مدرستي .. رابط منصة مدرستي التعليمية 2021

رابط مدرستي تحميل وتنزيل رابط منصة مدرستي وتطبيق مدرستي للمعلمين هو جزء من منظومة مدرستي الإلكترونية المتكاملة، والتي تهدف لتوفير بيئة مدرسية تعليمية إلكترونية للمدارس الباحثة عن التميز في تقديم خدماتها التعليمية.

يوفر تطبيق مدرستي للمعلمين بوابة إلكترونية للمعلمين في المدارس التي تعتمد على منظومة مدرستي، حيث يمكن للمعلم بكل سهولة ويسر متابعة جدوله في المدرسة ورصد الكثير من البيانات ابتداءاً من الحضور اليومي للطلاب، رصد الدروس والواجبات اليومية للحصص عبر دفتر المتابعة، رصد سلوك الطلاب وأدائهم في مختلف المناحي، وأخيراً رصد درجات الامتحانات مباشرة بعد التصحيح.

ليتمكن المعلم من الاستفادة من تطبيق مدرستي للمعلمين فإنه يحتاج فقط لتحميل التطبيق والتسجيل برقم هاتفه واسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم منحها له في المدرسة.

ولتتمكن المدرسة من الاستفادة من كامل منظومة مدرستي فإننا في شركة روبوتك لتقنية المعلومات نرحب باتصالكم للانظمام لمنظومة مدرستي الإلكترونية المتكاملة.

منصة مدرستي من هنا