تراند اليوم : زوجة عمرو دياب ترد بشكل عملي على رومانسيته مع دينا الشربيني في روسيا!

مع تداول صور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني في روسيا بكثافة على مواقع التواصل، اتجهت أنظار البعض بشكل تلقائي إلى زوجة الهضبة زينة عاشور، لمتابعة أخبارها ومعرفة رد فعلها عما هو منشور عن زوجها

ونشرت زينة عاشور زوجة عمرو دياب فيديو لها وهي تتمايل مع الموسيقى وتقرع الطبل في إحدى الحفلات، بخلاف نشرها مقاطع من حفل أقيم لتوأمها عبدالله وكنزي بمناسبة تخرجهما من المدرسة.

وتفاعل متابعو زينة عاشور مع الفيديو المبهج الذي نشرته على حسابها، ليدل على إنها لا تشغل بالها بكل ما ينشر عن زوجها من الأساس، وإنها تعيش حياتها بشكل طبيعي.

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وكانت هناك تقارير صحفية أفادت بأن عمرو دياب منفصل عن زوجته زينة عاشور منذ فترة، والدليل على ذلك هو عدم تواجدهما سوياً في أي مناسبة، بخلاف اختفائها تماماً من حياته، إلا أن الهضبة لم يعلن حتى الآن عن الأمر بشكل مباشر للجمهور.

وكشف مونديال روسيا عن العلاقة القوية بين عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث تم تسريب مقاطع لهما وهما يتمايلان مع الموسيقى ومتعانقان، بخلاف غنائه لها أغنية "أجمل عيون" بشكل مباشر في حفله الذي أقيم لدعم المنتخب المصري هناك.

وحتى الآن لم يعلن عمرو دياب علاقته رسمياً مع دينا الشربيني، ولكن هناك تقارير تفيد بأنهما سيتزوجان الشهر المقبل في اليونان، تزامناً مع حفله الذي سيقام يوم 26 يوليو هناك.

