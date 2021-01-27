تراند اليوم : والد مصممة الأزياء المنتحرة يلحق بها

قالت أسرة مصممة الأزياء الراحلة كيت سبيد، إن والدها فارق الحياة عن عمر 89 عاما بعد نحو أسبوعين من انتحار ابنته.

وأضافت الأسرة في بيان أن صحة الأب، ويدعى إيرل إف. بروسناهان جونيور، تدهورت وأن قلبه "انفطر لوفاة ابنته الغالية في الآونة الأخيرة".

وتوفي بروسناهان ليل الأربعاء في منزله بمدينة كانساس في ولاية ميزوري لكن الأسرة لم تحدد سبب الوفاة.

وكانت سبيد (55 عاما) واحدة من أبناء بروسناهان الستة وعثر على جثتها في منزلها بمدينة نيويورك يوم الخامس من يونيو.

وبعد وفاتها، قال أندي زوج سبيد الذي بنى معها إمبراطورية للأزياء قامت على شعبية تصميماتها لحقائب اليد ذات الألوان الزاهية، إنها عانت من الاكتئاب والقلق لأكثر من 15 عاما لكن لم تظهر أي إشارة على أنها ستضع حدا لحياتها.

ولا يزال خمسة أبناء وثمانية أحفاد لبروسناهان على قيد الحياة.