تراند اليوم : نصائح تكنولوجية كيفية الحصول على تطبيق أخبار مايكروسوفت الجديد

كشفت شركة مايكروسوفت عن تطبيق أخبار مايكروسوفت الجديد، الذي يعتبر محرك إخباري يقوم برعاية المقالات عبر الويب وتسليمها إلى خلاصة مايكروسوفت الخاصة بك، كما يمكنك تجربة التطبيق على الفور، ولبدء استخدام التطبيق على هاتفك عليك بدايةً الحصول على التطبيق المتاح حاليًا لكل من iOS وأندرويد.

أما أجهزة ويندوز 10 يقوم أخبار مايكروسوفت الآن بتشغيل الملقمات الإخبارية لصفحة بدء متصفح إيدج و News app وسكايب وXbox وOutlook.com، وتقوم أخبار مايكروسوفت أيضًا بتزويد موجز الأخبار على MSN.com، والذي يمكنك استخدامه من أي حاسب شخصي متصل بالإنترنت.

ووجدت دراسة حديثة من معهد رويترز أن التنبيهات الواردة من مجمِّعين مثل أخبار آبل وأخبار جوجل أكثر أهمية للطرق التي نستهلك بها الأخبار الرقمية أكثر من أي وقت مضى، وقد يساعد تطبيق مايكروسوفت الشركة في المنافسة للحصول على مزيد من الاهتمام على هاتفك والحاسب، كما يستخدم التطبيق الجديد الذكاء الاصطناعي وهو متوفر في جميع أنحاء العالم ويقدم 28 لغة مختلفة

اقرأ أيضاً