تراند اليوم : نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للرئيس عقب غلاء أسعار البنزين

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لرئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي بعد ارتفاع الأسعار الكبير في الأونة اقوقلأخيرة، وتحديدا بعد غلاء أسعار الوقود والبنزين.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه على موقع التغريدات Twittr:"يا ريس.. زي ما بنطالب إثيوبيا بمضاعفة مدة ملء السد حرصا على المصريين. برضه لازم نضاعف المدة المحددة لرفع الدعم حرصا على المصريين، ويتم تعويض المطلوب من خلال تقشف حكومي وجهد أكبر في تشغيل مصانع وتنشيط سياحي، وأي رفع للدعم لايقترن بصرامة كف أذى المستغلين يضاعف الوطأة والمعاناة".

يا ريس.. زي ما بنطالب إثيوبيا بمضاعفة مدة ملء السد حرصا على المصريين. برضه لازم نضاعف المدة المحددة لرفع الدعم حرصا على المصريين.

ويتم تعويض المطلوب من خلال تقشف حكومي وجهد أكبر في تشغيل مصانع وتنشيط سياحي.