تراند اليوم : حوار - ميدو: الطبيب أخبرني أنني سأموت.. وتطور شخصية صلاح إعجازي

قال أحمد حسام ميدو لاعب أياكس ومارسيليا السابق إنه كان على وشك الموت بسبب زيادة وزنه وحالته الصحية. وذلك في حوار طويل أجراه مع صحيفة "جارديان" البريطانية.

مهاجم منتخب مصر السابق تحدث عن توقعاته لنهائي كأس العالم، والتطور الذي وصل له محمد صلاح نجم الفراعنة.

وينقل لكم FilGoal.com الحوار كاملا.

بداية تغيير نمط الحياة

"لو كنت 150 كيلو لوصلت إلى مرحلة لم تمكنني من المشي لـ30 ياردة، إن كنت كذلك لبدأت أشعر بالآلام في ظهري، ومفاصلي وركبتي، أتذكر أنني كنت على قارب في مصر منذ 5 أيام، ذلك اليوم كان نقطة التحول في حياتي".

اقرأ أيضاً

"كنت أسير من وإلى جزيرة، وهناك أصدقائي وأنا كنا نسير مسافة 300 ياردة ناحية نهاية الجزيرة، الرمال كانت ثقيلة والجو كان مشمس قليلا وقلت لهم أنني لا يمكنني السير وجلست للراحة لمدة 30 دقيقة، وكنت في الـ34 من عمري، تلك اللحظة التي بدلت كل شيء".

ماذا عن إخبار الطبيب لك بأنك ستموت؟

"بعد يومين رأيت الطبيب، طلب مني أن أجري فحوصات دماء وحينما جلبت له النتائج بدأ في التحدث معي، علمت أنني يجب أن أتغير، أخبرني أن نسبة الكوليسترول وصلت إلى 320 وأعلى درجة في المتوسط هي 200".

"قال لي الطبيب أنني على حافة الإصابة بمرض السكر، ولكي أكون صادقا الطبيب أخبرني أنني إن استمريت على المنوال الحالي لحياتي فهناك نسبة تقترب من الـ80% لأن أموت في عمر الـ40 وقال لي، ستموت".

"قمت بتحويل نمط حياتي تماما، لا آكل أي شيء به العديد من الكربوهيدرات، لا آكل أي شيء مقلي على الإطلاق، ولا آكل أي لحوم حمراء، ليس لدي ملح أو سكر، أقوم بتدريبات عامة، أسبح وألعب الاسكواش وكرة القدم، وقليل من رفع الأثقال، لكنني أضع نسبة خاصة، 70% مما تأكله هو 30% من التدريبات، إن أردت خسارة الوزن هذا ما تضعه في فمك".

تطور محمد صلاح

"صلاح من نوعية الأشخاص الذين يقولون هيا، حتى ولو كان ثقل الأمة على كتفي فلا أمانع ذلك".

"صلاح شخص رائع وأعتقد أن الطريقة التي تطور بها كشخص مقارنة بفترة تشيلسي معجزة، رأيته في تشيلسي وكان فتى خجولا، وحتى أنني قلت ذات مرة على التلفاز أنه إن استمر بهذه الشخصية فلسوء الحظ لن يصبح لاعبا كبيرا، لكن هذه الجودة الحالية تضعه في القمة".

"منذ 3 أعوام حينما أراد ليفربول ضم صلاح وانضم لتشيلسي كتبت على تويتر أن صلاح أفضل 10 مرات من سترلينج، وسخر الجميع مني، سترلينج لاعب جيد جدا وتطور كثيرا تحت إمرة بيب جوارديولا، لكن صلاح غير معقول، واحد من لاعبين قلائل حاليا لا يوجد شيء لإيقافهم".

هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر قال إن محمد صلاح جاهز لمواجهة أوروجواي. (طالع التفاصيل)

مشاكل ميدو في إنجلترا والصحافة الإنجليزية

"نعم حينما كنت أصغر في السن عانيت من بعض المشاكل مع المدربين، لم أكن فتى يسهل التعامل معه، كنت أفكر فقط في نفسي وكنت أنانيا، إن لم يعمل الأمر معي في ناد فأول قرار كان الرحيل إلى مكان آخر".

"كان الأمر صعبا أعتقد أنه من غير العادل لي أن الإعلام الإنجليزي حتى الآن يضعني في ذلك المكان، لم أحصل على ما استحقه قط وما علمت من أجله، ومن الصعب علي في آخر خمس أعوام أن أغير ذلك".

التحليل أم التدريب؟

"تغير سلوكي كثيرا في كل شيء وتعلمت من أخطائي، وعملت على نفسي كثيرا لكي أصبح المدرب الذي أنا عليه حاليا، تعلمت جيدا جدا، مارسيل ديساييه الذي يعلم حاليا في بي إن سبورتس أقنعني أن أذهب إلى البرنامج التدريبي في ويلز وقال لي إنه أفضل شيء لي لكي أتعلم، ولم يكن مخطئا".

"حينما تجرب مهنة التدريب فلا يمكنك أن تبتعد عنها، حينما تحصل على الفرصة لبناء فريقك الخاص واتخاذ قراراتك ورؤية لاعبيك يقومون بشيء ما على أرض الملعب عملت عليه لأسابيع معهم، إنها أفضل متعة لدي في حياتي".

وتواجد ميدو في ويلز خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي. بجانب التحاقه بجامعة ويلز لعمل ماجيستير في علم تدريب كرة القدم.

جاريث ساوثجيت

"الطريقة التي يتحدث بها ساوثجيت حاليا لقد تغير كثيرا عما كان عليه في بدايته مع ميدلسبره، اعتاد أن يكون مفزوعا في جزء كبير خلال المباراة، وبين الشوطين، كلاعب لعبت لعدد من الأندية المختلفة كان يمكنني أن أرى ذلك بسهولة، إن نظرت إليه في غرفة الملابس كانت تلك هي أول وظيفة له".

"حاليا أرى الطريقة التي يتعامل بها مع سترلينج والكثير من الأشياء الأخرى حول الفريق، أعتقد أنه تعلم الكثير من العمل مع الاتحاد الإنجليزي والعمل على شاراته التدريبية، تم التعجل عليه في مهمته بميدلسبره، ولا أعتقد أن ذلك عمل لصالحه، لم يكن جاهزا وقتها، وأنا واثق أنك إن سألت ساوثجيت كان ليقول المثل، لكنني أحب حقا ما يفعله الآن".

توقعات نهائي كأس العالم

"توقعت كل مباراة سأظهر ذلك لك، البرازيل ستفوز ضد ألمانيا في النهائي، إنجلترا؟ ستخسر بنتيجة 2-1 من بولندا في دور الـ16".