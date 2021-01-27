تراند اليوم : أبرز المعلومات عن الفنان الراحل ماهر عصام.. هذه قصة مرضه

أصيب الوسط الفني بصدمة لرحيل الفنان الشاب ماهر عصام في الساعات الأولى من صباح الأحد 17 يونيو، داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاما.

أصيب ماهر عصام بنزيف في المخ منذ يومين ودخل على إثره في غيبوبة ليتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد حتى وفاته.

مشوار ماهر عصام الفني يمتد لأكثر من 30 عاما، إذ دخل قلوب جمهوره وهو في مرحلة الطفولة.

ونرصد لكم في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الفنان الشاب وقصة مرضه:

ميلاده

ولد ماهر عصام في الـ5 من اكتوبر عام 1979 في حي امبابة بالجيزة.

مشواره الفني

1- بدأ ماهر رحلته مع عالم الفن في مرحلة الطفولة ليشارك في عدة اعمال كان أولها فيلم "فوزية البرجوازية" عام 1985.

2- توالت بعد ذلك أعمال أخرى مثل "إمرأة متمردة" عام 1986 و"اليوم السادس" عام 1986 مع المخرج يوسف شاهين، وشارك مع الفنان عادل امام في فيلم "النمر والأنثى" عام 1987.

3-شارك ماهر في مرحلة شبابه بعدة أفلام مثل "الآخر" عام 1999 مع المخرج يوسف شاهين و"الأبواب المغلقة" في نفس العام.

4- في عام 2007 شارك مع المخرج يوسف شاهين مجداا في فيلم "هي فوضى" عام 2007، وشارك في فيلم "صرخة نملة" عام 2011 و"قلب الأسد" عام 2013، و"عش البلبل" عام 2013 و"قلب الأسد" في نفس العام و"سالم أبو اخته" عام 2014.

5- قدم ماهر عدة أدوار في مسلسلات تليفزيونية أيضا مثل "وجه القمر" مع الراحلة فاتن حمامة عام 2000 و"لدواعي أمنية" عام 2001 و"قضية نسب" عام 2006 و"الملك فاروق" عام 2007، وشارك في مسلسل "عصابة بابا وماما" عام 2009 و"فرقة ناجي عطالله" عام 2012، ومسلسل "البارون" عام 2017.

قصة مرضه

في ابريل عام 2014 تعرض الفنان ماهر عصام لأزمة صحية، بعد أن اصيب بانفجار في شريان المخ أدت إلى دخوله في غيبوبة لمدة يومين حتى عاد إلى صحته في حالة وصفها الأطباء بالمعجزة.

وخلال حلوله ضيفا في برنامج "بني آدم شو" مع الفنان أحمد آدم وضح ماهر تفاصيل حالته الصحية وما حدث معه، وقال ماهر أنه بعد استيقاظه من النوم وأثناء استعداده لصلاة الجمعة انزلقت قدماه ليسقط على الأرض مغشيا عليه ونظرا لعدم وجود أحدا في المنزل فوالدته كانت تزور خالته لم يشعر احدا به وظل طوال 4 ساعات على الأرض.

وعندما سقطت قطرات المياه من الحمام أعلى سقف الجيران سارعوا إلى منزله وحطموا باب الشقة ليجدونه في الحمام وقد أدت هذه الوقعة إلى دخول الفنان الشاب في غيبوبة لمدة يومين اثر انفجار في احد شرايين المخ.

وبعد افاقته من الغيبوبة فوجيء بانتشار شائعات تفيد بأنه متزوج وبأن أهل زوجته قد اعتدوا عليه بالضرب مما أدى لدخوله في غيبوبة وشائعات اخرى عن محاولة سرقته من قبل لصوص وبالطبع أثرت تلك الشائعات على الحالة النفسية للفنان الشاب.

وشارك ماهر بعدها في عدة أعمال إلا أنه أصيب بانتكاسة صحية اخرى منذ يومين توفي على اثرها عن عمر يناهز 38 عاما.