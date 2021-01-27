تراند اليوم : ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات والعرب سات وسهيل سات

متابعة تردد قنوات بي إن سبوت المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وكذلك الترددات الجديدة لقنوات بين سبورت على العرب سات “بدر 6” وسهيل سات، وذلك بع كثرة التساؤلات والبحث من عشاق كرة القدم، نحو التعرف على القنوات المجانية التي تنقل مباريات مونديال روسيا بدون وجود اشتراكات .

نشرت مجموعة بي إن سبوت بيان للتعريف بتردد قنواتها المفتوحة على العرب سات، وعلى النايل سات والتي سيتم من خلالها نقل بعض المباريات بشكل مجاني، وخاصة مباريات المنتخبات العربية المشاركة في المونديال العالمي وهما مصر والسعودية والمغرب وتونس، وفق البيان الصادر عن مجموعة bein sport الرياضية، وسننشر لكم ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة على مدار النايل سات والعرب سات .

قيم ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

نشرت مجموعة قنوات بي إن الرياضية مجموعة من الترددات على مدار القمر الصناعي النايل سات، سيتم من خلالها التمتع بمتابعة 22 مباراة من مباريات كأس العالم مجاناً بدون تشفير، وكان من بينهم مباراة السعودية وروسيا، وأيضاً مباراة مصر أوروجواي اليوم الجمعة، ودون شاك مباريات المنتخب المغربي والتونسي في الدور الأول، وسنرفق لكم خريطة المباريات المجانية التي ستعلن هنها القنوات صاحبة الحقوق الحصرية بمنطقة الشرق الأوسط عبر قيم ترددات قنوات بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

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اسم القناة التردد الترميز الاستقطاب تصويب الخطأ beIN SPORT 12245 27500 رأسي 2/3 beIN SPORT 12475 27500 رأسي 2/3 12264 27500 أفقي 2/3

تردد beIN SPORT HD على تعرب سات وسهيل سات

نرفق لكم بالصور ما جاء في بيان بي إن سبورت، حول إذاعة بعض المباريات المجانية على مدار العرب سات وسهيل سات وكذلك النايل سات، ثم صورة تشمر احدث ترددات قنوات بي إن سبورت.