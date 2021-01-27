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تراند اليوم : الحلقة 117 قيامة ارطغرل 117 الحلقة 117 الجزء الرابع قيامة ارطغرل 117 مترجم : نويان يبدأ إنتقامه بقتل بامسي وأريس

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رحلت السلطان حليمة في الحلقة الماضية من المسلسل الدرامي التاريخي قيامة ارطغرل فور ولادتها لمولودها الثالث عثمان إبن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، مما ترك حزناً كبيراً وسط قبيلة الكايي الذين أحبوا حليمة، وتشهد الحلقة 117 من مسلسل ارطغرل تشيع زوجة ارطغرل لمثواها الأخير، وولادة زوجة بامسي ألب حفصة لطفلتها الاولى منه.

وفي قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 117 ينجح حاكم بيلاجيك باكتشاف حقيقة اريس وأنه يعمل لصالح ارطغرل فيخبر نويان المغولي بذلك، فيتفقان على تزويد اريس بمعلومات كازبة لايقاع ارطغرل في فخهم.

كما ينجح رجال ارطغرل بتعقب أخت نويان ، ويكتشوف حقيقتها ويخبروك بذلك، مما يدفع نويان للبدء بالانتقام من ارطغرل من خلال قتل بامسي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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