تراند اليوم : صور باريس هيلتون "العارية" في قبضة هاكر امرأة

تعرضت النجمة الأميركية، باريس هيلتون، لسرقة من النوع الثقيل حيث كانت ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وكشف موقع "TMZ" المهتم بأخبار المشاهير، أن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، ونشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017.

وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل رأس السنة في 2015 في فندق "هوليوود روزفلت".

ويقول المحققون إن بايستار استخدمت 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس هيلتون، في رأس السنة.

كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.

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ويقول تقرير "TMZ" إن بايستار اخترقت حساب "iCloud" الخاص بباريس، وسرقت صورها عارية.

وتم ضبط الهاكر بايستار بخشادزيان في عام 2017 وأقرت بأنها مذنبة بممارسة الاحتيال المصرفي.

واقترح المدعي العام الفيدرالي الحكم على المتهمة بالسجن 57 شهرا، تليها 3 سنوات من الإفراج المشروط، ودفع تعويضات للضحايا يبلغ إجمالي قيمتها 313535 دولارا.