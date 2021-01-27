تراند اليوم : ما الأكلة المصرية الأساسية في أول يوم برمضان ؟

القاهرة - الخليج 365

يرتبط شهر رمضان بكثير من العادات والتقاليد عند المصريين التي يحرصون على اتباعها دائمًا، خاصة فيما يتعلق بالإفطار، وجرت العادة أن يكون الإفطار في أول يوم رمضان مميزًا، تختلف الأصناف من مائدة إلى أخرى ولكن يظل أكثر يوم مميز حتى آخر رمضان.

تحدثت بعض ربات البيوت لـ"مصراوي"، عن ما صنف الطعام المفضل لديهن في أول إفطار للأسرة في رمضان، واختلفت على أصناف واتفقت على أصناف أخرى.

البط والمحشي بلا منازع

قالت سهام علي، إنها منذ أن تزوجت من 20 سنة، وتحرص كل رمضان على أن يكون الصنف الأساسي على المائدة البط، وبجانبه الملوخية والشوربة، وأشارت إلى أن جرت العادة على البط تحديدًا، لكن لا تدرك السبب مؤكدة "دي عادات وماشية عليها مش أكتر".

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واتفقت معها هدى فاروق، على ضرورة وجود البط على المائدة، وبجانبه المحشي، وأوضحت أن المحشي صنف أساسي لأنه الجميع يحبونه.

الرقاق باللحمة مكرونة بالبشاميل

والبعض الأخر تكون مائدتهم عامرة بأصناف أخرى من الطعام، وهذا ما تحدثت عنه رنا محمود، قائلة: "في أول يوم متعودة بطبخ ملوخية ومعاها رقاق باللحمة بشكل أساسي، ومعاهم أي صنف تاني".

وتحدث عمر محمود، أن زوجته تعودت على أن يكون المكرونة بالبشاميل الأكلة الأساسية على السفرة في أول يوم رمضان، قائلًا: "أنا حبيت المكرونة بالبشاميل على الفطار أول يوم واتعودت عليها وقبل الجواز كنت بفطر أول يوم محشي وبط".

"مصراوي"