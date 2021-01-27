تراند اليوم : ارطغرل 117 : ارطغرل 117 موقع النور ارطغرل الحلقة 117 قيامة ارطغرل 117 :: ماريا تكشف أريس

نقدم لكم متابعي مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 117 من قيامة ارطغرل والتي ستشهد تشييع جنازة السلطانة حليمة ودفنها. وتتميز الحلقة 117 من ارطغرل بأن نويان سيكشف حقيقة اريس بأنه أصبح أحد رجال ارطغرل.

يواصل مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع استمرار عرضه للموسم الرابع مع الحلقة 117 من قيامة ارطغرل ،ويطل بطله الممثل أنجين ألتان دوزياتان الشهير بأرطغرل في قيامة ارطغرل الحلقة 117 بأداء قوي ومدهش إلى جانب صديقه بامسي وتورغت وأحمد.

وتكشف ماريا أريس بأنه يتبع ارطغرل وتخبر حاكم بيلاجيك الذي يخبر بدوره نويان المغولي ويتفقون على نصب كمين لارطغرل تمهيداً للقضاء عليه.

وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المُترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب «الهاشمي».

وتدور أحداث مسلسل «قيامة أرطغرل» بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.

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ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر «أرطغرل» متحدياً كل الظروف.

ويتناول المسلسل سيرة «أرطغرل بن سليمان شاه»، والد «عثمان الأول» مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع