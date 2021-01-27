تراند اليوم : ارطغرل 117 : مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 117 : موقع النور ارطغرل 117 كاملة

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 مترجم كاملة موقع النور ،في ارطغرل 117 يعطي تكفور بيليجك لأريس معلومات خاطئه ليوصلها لأرطغرل ليوقعه في فخ نويان اللذي سيستغل الفرصة للقضاء على ارطغرل والانتقام منه.

سيتم كشف السيدة الميلا ما قد يتسبب في زيادة غضب نويان على ارطغرل.

وفي أحداث مسلسل ارطغرل الحلقة 117 تحدث المواجهة الاولى بين نويان المغولي وارطغرل.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

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حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع