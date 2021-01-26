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تراند اليوم : بالفيديو .. ليلة زفاف تنتهي بالسجن بسبب "رقصة خطيرة"

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موسكو - الخليج 365

ألقت الشرطة الروسية، القبض على عروسين وشبانا قاموا بالرقص على اوتستراد موسكو الدائري ما تسبب في توقف حركة المرور.

واتضح في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي.

وإثر ذلك تم تغريم العريس 20 ألف روبل (280 دولار تقريبا) كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى في غرف سجن مختلفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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