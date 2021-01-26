تراند اليوم : نتائج بكالوريا 2020 تونس

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن نتائج بكالوريا 2020 تونس عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ، شريطة أن يكون وقت بدء الاشتراك الساعة 10:00 صباح يوم 20 يوليو ، رقم 85005 لتلقي نتائج تونس باك.

رقم هاتف الحصول على نتائج البكالوريا 2020 تونس SMS

رقم هاتف الحصول على نتائج البكالوريا 2020 تونس SMS

نتائج البكالوريا 2020 تونس

أرسل رسالة إلى الرقم 85005 الذي يحتوي على كلمة BAC .

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ثم اتركها فارغة .

ثم رقم تسجيل درجة البكالوريوس.

ثم علامة النجمة.

ثم رقم الهوية الوطنية.

نتائج البكالوريا 2020 تونس

يرجى ملاحظة أن رقم التسجيل لامتحان درجة البكالوريوس يجب أن يكون 6 أرقام و 8 أرقام معرف.

قبل الإعلان عن النتائج رسميًا على الإنترنت من خلال بوابة التعليم التونسية ، سيتلقى المسجل خطابًا يحتوي على نتائج لجميع المواد.

يمكن للطلاب التحقق من النتائج فقط من خلال رقم الاختبار موقع edunet.tn , فقط اكتب رقم التسجيل بعد عرض النتيجة ، ثم انقر فوق الزر “عرض الشهادة”.

وبحسب وزير التربية ، حسب القصرين ، سيدي بوزيد ، قبلي ، باجة ، تطاوين ، قابس ، بنزرت ، قفصة ، جندوبة ، المنستير ، مدنين ، القيروان ، سوسة ، صفاقس ، نابل ، أريانة ، تونس بن عروس.

صرح وزير التربية والتعليم بمجلس الوزراء أن نسبة النجاح هذه السنة بلغت 51.30٪ وطالب جميع الطلبة التونسيين بإرسال رسالة إلى الرقم التالي 85005 عبر رسالة نصية ، ثم أدخل مسافة لإدخال رقم هاتفك المحمول ، ثم اضغط على زر النجمة ، ثم أدخل رقم الهوية ، بعد ذلك ، سيرسل النظام نتائج novium.