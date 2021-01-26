تراند اليوم : بعد 8 سنوات من الحظر.. مصر تصدر خيولا عربية أصيلة إلى العراق

بعد 8 سنوات من الحظر.. مصر تصدر خيولا عربية أصيلة إلى العراق

القاهرة- الخليج 365

أفادت وزارة الزراعة المصرية بتصديرها تسعة خيول "عربية أصيلة" إلى العراق، مؤكدة أن الجياد العتاق تخلو من الأمراض ومزودة بجوازات سفر وشهادات صحية.

وجاء في تقرير للوزارة أن العدد الإجمالي للخيول المصدرة بلغ 40 رأسا، بما في ذلك إلى دول أوروبية ودول عربية، وكان نصيب العراق منها 9 خيول، كما أن 8 خيول عربية تجهز للتصدير حاليا بعد اكتمال الإجراءات الحجرية والبيطرية اللازمة.

واللافت أن هذا التصدير تم لأول مرة بعد 8 سنوات من حظر تصدير الخيول إلى الاتحاد الأوروبي عام 2010، وفتح باب التصدير إليها بعد اتخاذ السلطات المصرية البيطرية مجموعة إجراءات منها وجود محجر بيطري رسمي في مستشفى القوات المسلحة بمدينة نصر المصرية ولاقى ذلك ترحيبا من قبل الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: السومرية