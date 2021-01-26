تراند اليوم : شاهد .. أميرة سعودية تظهر على غلاف مجلة "Vogue"

وكالات /

لأول مرة ، ظهرت الأميرة السعودية، هيفاء بنت عبدالله آل سعود، وهي تجلس خلف مقود سيارة، على غلاف عدد جديد من مجلة "Vogue".

ويعد العدد الحالي من "Vogue: Arabia" الأول الذي يخصص بالكامل لـلسعودية منذ تأسيس المجلة عام 1892، كما أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أميرة سعودية على غلاف مجلة عالمية.

والأميرة هيفاء هي ابنة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، الذي حكم المملكة بين عامي 2005 و2015. ويظهر الغلاف بوضوح الأميرة وهي جالسة خلف مقود سيارة مرسيدس كلاسيكية من طراز "450-SL"، حيث أشارت في مقابلتها مع المجلة عن استعدادها الكامل للمشاركة في التطور الجديد الذي يدفع بلدها نحو الأمام.

وأضافت الأميرة هيفاء أنها "شخصيا تدعم التغيرات بحماس كبير.. ولكن على العالم الغربي أن يتذكر أن كل بلد في العالم فريد وخاص".

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